Подмосковные энергетики проверили ход восстановительных работ в Новоазовском округе ДНР

В рамках поддержки инициативы правительства Московской области по восстановлению электросетевых объектов, расположенных на подшефных территориях в ДНР, АО «Мособлэнерго» уже не первый год организует работы на территории ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Проводятся работы по капитальному ремонту электросетей, строятся и реконструируются трансформаторные подстанции для обеспечения надежного электроснабжения жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.

В селе Широкино в ДНР завершаются ремонтно-восстановительные работы на воздушных линиях 0,4 и 10 кВ общей протяженностью более 48 км. На данный момент выполнено уже 95% от запланированного объема.

Генеральный директор «Мособлэнерго» Владимир Бойко совершил в село Широкино инспекционный выезд с целью контроля выполнения работ.

«Сегодня страной проводится огромная работа по возрождению новых регионов. Наша организация одной из первых откликнулась на инициативу правительства Московской области по оказанию помощи в восстановлении и строительстве электросетевых объектов ДНР. Наша задача — обеспечить в кратчайшие сроки надежное и бесперебойное электроснабжение населенных пунктов ДНР, для того, чтобы люди как можно скорее вернулись к нормальной жизни», — отметил он.

В ближайшее время с опережением установленных сроков указанная инфраструктура будет полностью восстановлена.

В период 2022–2024 годы «Мособлэнерго» оказывало услуги по оперативному устранению аварийных ситуаций силами специализированных бригад, в том числе в 2023 году в городе Мариуполь. В целях безаварийного прохождения отопительных сезонов, а также оперативного устранения аварийных ситуаций на сетях электроснабжения было организовано постоянное дежурство двух аварийных бригад, укомплектованных необходимым оборудованием и материалами, а также специализированной техникой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.