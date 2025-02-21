Подмосковные энергетики готовятся к прохождению весеннего паводка

Специалисты компании «Россети Московский регион» начали подготовку объектов компании к работе в период возможного паводка в 2025 году. В рамках подготовки электросетевого комплекса компании к работе во время весеннего половодья проверено техническое состояние резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ), сформирован перечень электросетевых объектов, находящихся в зоне риска подтопления. Проведен мониторинг территорий и определены маршруты перемещения и места дислокации РИСЭ для оперативного восстановления электроснабжения социально значимых объектов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Налажено взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС России и местными органами власти для получения прогнозов о времени и ожидаемом характере весеннего половодья, возможных рисках и чрезвычайных ситуациях в паводковый период.

Дополнительно в электросетевых филиалах организована расчистка от снега и наледи территорий, электросетевых объектов филиалов для снижения рисков подтопления оборудования.

В регионе к обеспечению надежной работы энергообъектов в период паводка готовы 443 бригады в составе 2 291 человек и 3 266 единицы спецтехники, а также 153 передвижных дизель-генераторных установки общей мощностью 61 МВт (в случае необходимости будут задействованы силы и средства подрядных организаций — 409 единиц спецтехники и 216 бригад в составе 977 человек).

В период паводка будет обеспечен постоянный контроль состояния электросетевых объектов, находящихся в зонах повышенного риска. В случае возникновения нештатных ситуаций будут приниматься меры для их устранения и обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.