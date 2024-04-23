Подмосковные эксперты предложили улучшить действующее законодательство о налогах

Предложения по совершенствованию налогообложения и налогового администрирования обсудили сегодня члены общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Московской области в стенах государственной публичной научно-технической библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного бизнес-омбудсмена.

Участники заседания, в числе которых руководители высших образовательных учреждений, члены предпринимательских, общественных и адвокатских объединений, а также представители Мособлдумы, рассмотрели опубликованные в ежегодном докладе уполномоченного за 2023 год инициативы.

«На протяжении 10 лет продолжаются обсуждения проблем налогового законодательства и внесение изменений в него на различных мероприятиях и площадках уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с участием региональных уполномоченных. В Московской области особое взаимодействие налажено с экспертным сообществом, которое проводит анализ и обобщение правоприменительной практики с выделением системных правовых и налоговых проблем, а также разрабатывает рекомендации по их разрешению, в том числе для государственных органов», — рассказал бизнес-омбудсмен Владимир Головнев.

Среди озвученных предложений имеют место как новые редакции действующих статей Налогового кодекса, так и дополнения, касающиеся принципов установления и взимания налогов и сборов, разумной достаточности налогового контроля и его добросовестности.

«Сегодня наблюдается явный уклон Налогового кодекса РФ в сторону подробных регламентов и инструкций, нежели системообразующего законодательного акта. В результате многочисленные коллизии, пробелы и неясности Налогового кодекса, особенно в связи с постоянными изменениями, часто влекут излишне ограничительное толкование, нарушающее права и законные интересы налогоплательщиков. Хотелось бы найти оптимальные и для государства, и для бизнеса решения, к примеру, в таком проблемном вопросе, как дробление бизнеса. Чтобы эта проблема ушла из нашей жизни и предприниматели могли думать о том, как развивать бизнес, а не о том, как выживать», — отметил руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив компании МЭФ LEGAL Вадим Зарипов.

Также члены Общественного совета обсудили проблемы дробления бизнеса, переходный режим и необходимость комплексного реформирования налогового законодательства. Озвученные инициативы в целом были поддержаны и в ближайшее время с поправками будут направлены в профильный комитет Мособлдумы для дальнейшего рассмотрения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.