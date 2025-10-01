Подмосковные экологи могут присоединиться к программе фонда им Вернадского

Стартовал прием заявок на стипендиальную программу фонда им. В. И. Вернадского на 2025/2026 учебный год. Стипендии учреждены для поддержки талантливой молодежи, поощрения научной, исследовательской деятельности в области экологии, для поддержки разработки прикладных аспектов экологического образования, экологического просвещения, повышения уровня экологической культуры. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Фонд имени Вернадского — наш давний друг и партнер. Министерство неизменно поддерживает все его инициативы, такие как Национальная экологическая премия имени Вернадского, экологический субботник «Зеленая весна» и другие. Но наиболее ценно для нас то, что фонд вносит огромный вклад в дело кадрового обеспечения российской и подмосковной экологии, обеспечивает высокую профессиональную подготовку будущих специалистов, в том числе и в рамках стипендиальной программы. Я надеюсь, что нынешние и будущие экологи Подмосковья воспользуются этим уникальным шансом», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

К участию приглашаются студенты, аспиранты и докторанты, ведущие активную научно-исследовательскую деятельность в области экологии. Прием заявок продлится до 25 октября 2025 года включительно. Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте фонда и прикрепить пакет документов в соответствии с положением о стипендиях.

Подробная информация о программе, требованиях к претендентам и перечне документов доступна в положении о стипендиях. 18+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.