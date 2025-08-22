Подмосковные единороссы за неделю передали бойцам СВО бронежилеты, технику и РЭБ

С начала СВО из Московской области направили более 15 тыс. тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

В Мытищах в преддверии Дня Государственного флага прошла встреча с военнослужащими, приехавшими в отпуск, и их семьями. Для бойца с позывным «Бэтмен» приобрели систему радиоэлектронной борьбы, определители дронов, бронежилет и антитепловизионные одеяла. Боец «Кузя» повезет на передовую определители дронов, маскировочные сети, антитепловизионные одеяла, рацию, спальные мешки, термобелье и инструменты.

В Одинцове партийцы собрали строительные материалы — они нужны для обустройства новых позиций. Первый заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Вячеслав Киреев передал через волонтеров фольгированный утеплитель, гвозди и строительные скобы.

Волоколамские партийцы и волонтеры также отправили новую партию помощи бойцам СВО.

«Мы все понимаем, как важно обеспечить наших защитников всем необходимым не только для эффективного выполнения задач, но и для поддержания их морального духа. Ваша поддержка, ваше внимание — это то, что придает им силы и уверенность», — сказала секретарь местного отделения «Единой России» Наталья Козлова.

Руководитель фракции «Единой России» в округе Талдом Михаил Аникеев вместе с единороссами и сторонниками при поддержке руководителя штаба Комитета семей воинов помог с отгрузкой груза на Луганское направление. Помимо продуктов, витаминов, теплой одежды, обуви и постельного белья, бойцам передадут электровелосипед, стройматериалы, автомобильное масло и другие необходимые вещи.

«Единая Россия» организует сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий, адреса и контакты приемных есть на региональном сайте «Единой России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.