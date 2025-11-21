Подмосковные единороссы передали фронту новые партии гумпомощи

сегодня в 10:52

Партийцы продолжают помогать бойцам на передовой и жителям новых регионов — за последние дни из ряда округов Подмосковья в зону СВО отправили очередные грузы с самым необходимым. В сборах участвуют неравнодушные жители, предприниматели, госучреждения и даже дети, передает пресс-служба партии.

Из Серпухова по запросу Героя России на передовую отправили тонну груза, туда вошли экипировка, медикаменты, продукты питания. В сборе участвовали местные партийцы, представители бизнеса, волонтерские организации.

Единороссы из Балашихи направили очередной гуманитарный конвой в Белгородскую область — для бойцов, проходящих службу в регионе. В состав партии вошли инструменты, запчасти, технические жидкости, автономные отопители, генератор, маскировочные сети.

Депутаты Пушкинского округа передали автомобиль своему земляку — мобилизованному сотруднику одного из местных предприятий. Вместе с транспортом партийцы собрали для бойца гермомешки и другие необходимые для службы вещи.

Очередную партию помощи собрали в Воскресенске, сбор прошел при поддержке депутатов, сторонников «Единой России», Общественной палаты и образовательных учреждений. В составе груза — медикаменты, перевязочные материалы, продуктовые наборы длительного хранения, теплые вещи.

Молодое поколение Подмосковья также не остается в стороне от делапомощи фронту. В Дмитрове в рамках акции местного отделения «Единой России» школьники собрали 255 тысяч рублей на ретранслятор — важное средство связи для подразделений в зоне боевых действий.

Напомним, поддержка участников СВО — одно из основных направлений Народной программы «Единой России». Только в октябре подмосковные единороссы направили в зону спецоперации свыше 620 тонн гумпомощи.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может каждый желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.