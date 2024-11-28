Подмосковные дружинники обзаведутся форменной одеждой и символикой

В Мособлдуме в целом приняли закон, утверждающий образцы форменной одежды и отличительную символику у народных дружин, передает корреспондент РИАМО.

«Мы приняли закон об утверждении образцов форменной одежды и отличительной символики дружинника для комплектования народных дружин современным обмундированиям по новым стандартам. В бюджете на 2025 г. на эти цели дополнительно выделяется свыше 58 млн руб», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что в Московской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов за соблюдением общественного порядка активно следят народные дружины.

«Зачастую именно они первыми приходят на помощь, помогают в предупреждении правонарушений. Нам важно, чтобы дружинников в регионе становилось больше и чтобы их работа была максимально безопасной», – подчеркнул Брынцалов.

В законе предусмотрено, что народные дружинники будут обеспечены современным обмундированием, позволяющим эффективно осуществлять деятельность по содействию правоохранительным органам в обеспечении правопорядка.

Вместо сигнального жилета утверждаются описание и образцы форменной одежды, а также отличительной символики народного дружинника. Отличительный знак – нагрудный жетон – заменяется шевроном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства – и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.