Подмосковные долголеты вяжут шапки и носки для бойцов СВО

Участники проекта «Активное долголетие» занимаются сбором и отправкой посылок для бойцов Специальной военной операции. Мастерицы из отделения активного долголетия Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Богородский» в Электростали продолжают шить и вязать теплые вещи для защитников, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Многие участники оказывают помощь в сборе средств личной гигиены, а также в подготовке материалов для первой медицинской помощи. Кроме того, они приносят ткани и фурнитуру для шитья нижнего белья, пряжу, а также пекут пирожки и булочки.

Все желающие могут присоединиться к сбору посылок для военных СВО и принести: влажные салфетки, одноразовые станки для бритья, мыло (брусок), зубную пасту и щетки, бинты стерильные, вату, перекись водорода, йод, зеленку, пластыри больших и средних размеров, пряжу темную (для шапок и носков), термобелье, перчатки х/б.

Сбор осуществляется по адресу: пр-т Ленина д. 45А, кабинет 108. Телефон: 8 (496-57) 3-57-33.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.