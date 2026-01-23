Подмосковные депутаты отчитаются перед жителями о своей работе

На заседании фракции «Единая Россия» в областном парламенте секретарь подмосковного отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поставил задачу перед депутатами отчитаться перед своими избирателями в округах и приступить к формированию новой народной программы. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Основная задача — коснуться максимального числа жителей. Подготовка отчета за пятилетний период — непростая задача, требующая комплексного и всестороннего подхода», — отметил Брынцалов.

Он напомнил, что в Подмосковье также дан старт проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 2026 году. Это механизм, позволяющий жителям напрямую влиять на развитие своей территории.

Еще одно важное направление работы фракции — работа в контексте СВО: помощь семьям военнослужащих, поддержка ветеранов, вернувшихся с фронта, отправка гумпомощи.

Руководитель фракции напомнил, что «каждая подмосковная семья наших защитников, как и прежде, должна быть окружена вниманием „Единой России“ и депутатов всех уровней».

Игорь Брынцалов отметил, что по итогам Прямой линии президента Владимира Путина из Подмосковья в адрес главы государства поступило более 50 тысяч обращений. На особом контроле находится 54 обращения — основная часть касается вопросов ЖКХ, дорог и транспорта. По всем обращениям даны поручения, жителей проинформировали о сроках выполнения, а часть вопросов уже положительно решена, подчеркнул он.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России» также обратил внимание на необходимость постоянной коммуникации с жителями, особенно по вопросам ЖКХ и инфраструктуры.

Он указал, что на фоне сильных морозов и рекордных снегопадов системы жизнедеятельности региона и муниципалитетов не всегда отрабатывали должным образом. Были и сбои — в частности, в Чехове, где 17 января в результате аварии без тепла осталось около 9,5 тысячи человек.

«При возникновении аварийных ситуаций необходимо иметь четкий план действий, встречаться с людьми, разъяснять состояние дел и принимаемые меры», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.