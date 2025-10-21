Подмосковные агрокомпании приглашаются на выставку «КормВетГрэйн» 29–31 октября

Продолжается регистрация участников на международную специализированную выставку «КормВетГрэйн-2025», которая состоится с 29 по 31 октября в выставочном комплексе «Крокус Экспо». Это одно из ключевых событий в сфере кормления, ветеринарии и оборудования для животноводства, которое собирает ведущих экспертов, производителей и поставщиков как из России, так и из зарубежных стран. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На мероприятии будут представлены самые передовые продукты и оборудование для различных сфер животноводства — от производства и хранения комбикормов до технологий переработки зерна. Вниманию посетителей предложены решения для свиноводства, птицеводства и аквакультуры, а также широкий спектр кормовых добавок и ветеринарных средств.

В деловой программе выставки запланированы дискуссии, презентации и круглые столы с участием представителей научных институтов, государственных структур и бизнеса. Эти мероприятия помогут участникам быть в курсе последних отраслевых трендов, технологий и актуальных вопросов, что важно для принятия стратегических решений и внедрения инноваций.

Для посещения выставки необходимо пройти онлайн-регистрацию на специальном официальном сайте мероприятия. Регистрация дает возможность бесплатно получить доступ к экспозиции, участвовать в деловой программе и установить новые деловые контакты, что является важным ресурсом для развития и расширения вашего агробизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.