Подмосковные аграрии убрали свыше 80% полей, засаженных масличными культурами

По посадочным площадям лидирует рапс — 41 тыс. га полей, далее соя — 15 тыс. га, подсолнечник — 2,2 тыс. га, а также лен, горчица и прочие масличные культуры — 700 га. Самые большие площади сева рапса в Зарайске (10,3 тыс. га), Луховицах и Шаховской по 6,7 тыс. га. На сегодняшний день собрано свыше 27 тыс. тонн данной культуры, урожайность в этом году составляет 73,3 центнера на гектар.

Самые большие показатели по сбору масличных показывают следующие муниципалитеты: Зарайск (собрано 9,6 тыс. тонн), Луховицы (7,5 тыс. тонн), Серебряные Пруды (3,1 тыс. тонн) и Кашира (3 тыс. тонн).

Во всем регионе фактическая площадь сева масличных составляет 60 тыс. га, осталось убрать порядка 10 тыс. га полей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.