Подмосковные аграрии собрали около 30% от общего урожая лука

На текущий момент в Московской области собрано свыше 24 гектаров полей, засеянных луком, что является порядка 30% от общего плана. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В этом году луком засеяно 75,5 гектаров полей в 30 городских округах Подмосковья. Урожайность составляет 418 центнеров на гектар.

Лучшие показатели по сбору показывают Дмитров — 20 гектаров, Серпухов — 3 гектаров.

Сентябрь — время сбора урожая. 9 сентября главным героем становится лук — в России отмечается одноименный праздник. В эти дни крестьяне Древней Руси украшали луковыми косами и венками свои дома, устраивали народные гулянья. Лук нужен буквально везде — в супе, салате, заготовках на зиму.

Вторые блюда тоже редко обходятся без него. Помимо этого, овощ с «острым» характером полезен для здоровья — он имеет антисептические и противовоспалительные свойства, что делает его незаменимым средством профилактики в сезон простуд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.