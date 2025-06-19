Подмосковные аграрии перевыполнили план по севу масличных культур на 26%

В Подмосковье завершился сев масличных культур. Общая площадь посадок данного вида культур в этом году составила 67 тыс. га, что на 17 тыс. га больше, чем в 2024 году. План в 53,3 тыс. га перевыполнен на 26%, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Яровой рапс посажен на 35,3 тыс. га полей, что равняется 111% от плана в 32 тыс. га, соя на 26,4 тыс. га или 139% от плана в 19 тыс. га, подсолнечник — на 3,4 тыс. га или 155% от плана в 2,2 тыс. га.

Прочие масличные высажены на 1,8 тыс. га, горчица — на 0,1 тыс. га.

В прошлом году во время уборочной компании было собрано свыше 116 тыс. тонн масличных культур, а округами-лидерами по сбору стали Зарайск, Луховицы и Серебряные Пруды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.