сегодня в 17:35

Подмосковные аграрии начали заготовку корма для скота на предстоящую зиму

После середины июня аграрии Московской области начинают активные работы по заготовке кормовой базы для сельскохозяйственных животных молочного и мясного направления. Общее региональное поголовье крупного и мелкого рогатого скота (без свиней и птицы) насчитывает свыше 142 тыс. голов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

На сегодняшний день скошено свыше 14,7 тыс. га естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зеленый корм и силос. В настоящее время заготовлено 137,5 тыс. тонн грубых кормов, в том числе 1,3 тыс. тонн сена и 136,2 тыс. тонн сенажа, а также 2,0 тыс. тонн сочных кормов на силос.

В 2024 году региональные сельхозтоваропроизводители собрали около 917 тыс. тонн грубых кормов и заготовили порядка 744 тыс. тонн сочных. Общий объем корма на одну условную голову крупного рогатого скота составил 28,4 центнеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.