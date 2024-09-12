Подмосковному бизнесу рассказали, как противостоять потребительскому экстремизму

Фото - © ГО МО "Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и его Аппарат"

Что такое «потребительский экстремизм» рассказали бизнесменам Подмосковья на обучающем вебинаре, проведенным по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Действующий адвокат и эксперт бизнес-омбудсмена Лилия Абдуллина в ходе онлайн-конференции затронула одну из животрепещущих тем, связную с недобросовестным поведением покупателей и злоупотреблением ими своими правами. По словам спикера, правило «клиент всегда прав» появилось еще в начале ХХ века, его создателем считается Гарри Гордон Селфридж, основатель универмага Selfridge в Лондоне. Этот принцип настолько понравился общественности, что стал неотъемлемой частью ведения бизнеса, и повсеместно применяется предпринимателями по всему миру даже спустя 100 лет.

Участники вебинара рассмотрели правоприменительную практику, признаки потребительского экстремизма, разобрали ряд случаев проявления недобросовестного поведения потребителей в различных сферах — общественного питания, строительства, ритейла, медицины и косметологии. Отдельно остановились на мерах предупреждения и способах защиты от противоправных действий покупателей, в том числе на конкретных примерах, озвученных слушателями.

Обучающие вебинары уполномоченным проводятся совместно с Адвокатской палатой Московской области. По итогам прошлого года больше 3 тыс. предпринимателей приняли в них участие. Ознакомиться с презентациями спикеров можно на официальном сайте бизнес-омбудсмена в разделе «Правовое просвещение».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.