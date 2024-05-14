Подмосковному бизнесмену помогли установить происхождение конструкций на участке

На земельном участке в Павловском Посаде, принадлежащем предпринимателю и расположенном у автодороги, появились бетонные блоки. Собственнику коммерческого объекта удалось установить, что конструкции предназначаются для строительства пешеходного перехода в рамках капитального ремонта федеральной автодороги. Однако он не был уведомлен о планируемом строительстве, а письма в различные инстанции остались без ответа, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области.

За помощью предприниматель обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу. Несмотря на то, что споры хозяйствующих субъектов не входят в компетенцию бизнес-омбудсмена, было направлено письмо в ФКУ «Центравтомагистраль». В ответе разъяснялось, что в документах, предоставленных при приеме-передаче участка федеральной автомобильной дороги, элементы, указанные в письме, отсутствуют и на балансе учреждения не числятся.

Предприниматель вправе использовать свой земельный участок по назначению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.