Подмосковной деревне Таширово присвоят звание «Населенный пункт воинской доблести»

Село Таширово на реке Наре впервые упоминается в писцовой книге в 1628 году и являлось старинной вотчиной князей Голицыных.

Много разных событий выпало на долю села и его жителей за эти почти 400 лет, но самые героические и трагические связаны с Великой Отечественной войной и прежде с периодом Московской битвы, когда Наро-Фоминск и его окрестности стали грудью на защите нашей столицы.

Весь период оборонительных боев за Москву ожесточенные и кровопролитные боевые действия с немецко-фашистскими захватчиками шли в районе населенного пункта Таширово. Начались они еще тогда, когда соединения 33-й армии под ударами превосходящих сил противника с тяжелыми боями отходили на рубеж реки Нары.

Боевые действия в районе Таширово вела 222-я стрелковая дивизия. Командиром дивизии был сначала полковник Тимофей Новиков, а затем полковник Михаил Лещинский.

О мужестве и стойкости воинов, защищавших Таширово и его окрестности, говорит тот факт, что из 16 бойцов и командиров 33-й армии, награжденных орденом Ленина в период Московской битвы, 8 человек (половина) были удостоены его за мужество и героизм, проявленный в боях в районе населенного пункта Таширово: Ф. В. Васильев, Т. Я. Новиков, И. Н. Слуховский, М. И. Лещинский, И. С. Махновский, П. А. Маштаков, С. Е. Боев, В. В. Сытников.

Комитет единогласно поддержал законопроект и рекомендовал принять его на заседании Московской областной Думы 28 ноября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.