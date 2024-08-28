Подмосковного кинолога Зиброву просят осудить на 6 лет за фейки о ВС РФ

Сторона обвинения в Одинцовском городском суде попросила осудить кинолога МВД из Кубинки Анастасию Зиброву на 6 лет колонии за распространение фейков о Вооруженных силах России, которые на самом деле не наносили удар по Краматорску, как об этом заявила обвиняемая, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Прокуратура также попросила запретить Зибровой публиковать какие-либо посты в Сети в течение четырех лет.

Уголовное дело в отношении кинолога МВД из подмосковной Кубинки возбудили из-за ее публикации в соцсети «ВКонтакте», в которой она рассказала об ударе по Краматорску. В ударе она обвинила ВС РФ и заявила о гибели детей и пенсионеров.

По данным Минобороны РФ, на самом деле удар по Краматорску совершили Вооруженные силы Украины, а публикация Зибровой, которая собрала 59 просмотров, является фейком.

Сама обвиняемая заявляет, что публикация доступна только для ее друзей, в настоящее время она находится под домашним арестом.