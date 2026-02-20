Подмосковное УФАС завело дело из-за рекламы в приложении

Московское областное УФАС России возбудило дело после жалобы жителя на рекламные уведомления в мобильном приложении. Ведомство усмотрело признаки нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление обратился гражданин, который сообщил о получении в мобильном приложении уведомлений с рекламой услуг по доставке товаров. По его мнению, рассылка осуществлялась без согласия на получение рекламы.

Антимонопольный орган возбудил дело в отношении хозяйствующего субъекта по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона «О рекламе». Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Если вина компании будет установлена, ей может грозить административный штраф по статье 14.3 КоАП РФ.

