Подмосковное УФАС вынесло предупреждение ООО «Россполимер»

Московское областное УФАС привлекло ООО «Россполимер» к административной ответственности за нарушение закона о рекламе и вынесло предупреждение, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом для разбирательства стало обращение общественной организации. В нем сообщалось о размещении в сервисе контекстной рекламы фермента трансглютаминаза с нарушением требований законодательства.

Антимонопольное ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 закона о рекламе. По итогам рассмотрения реклама была признана несоответствующей установленным нормам.

На основании принятого решения управление привлекло ООО «Россполимер» к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде предупреждения.

