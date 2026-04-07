Подмосковное УФАС вынесло предупреждение ООО «Бумфит»

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы привлекло ООО «Бумфит» к административной ответственности за нарушение закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом стало обращение гражданина, который сообщил о получении на свой номер рекламного сообщения с предложением услуг фитнес-клуба без предварительного согласия.

Антимонопольное управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. В ходе рассмотрения жалобы реклама была признана ненадлежащей.

На основании принятого решения ведомство вынесло ООО «Бумфит» предупреждение. Компания привлечена к административной ответственности по части 4.1 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

