Подмосковное УФАС вынесло предупреждение «Альфа-Капитал»

Московское областное УФАС привлекло ООО УК «Альфа-Капитал» к административной ответственности за распространение рекламы без согласия абонента, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное управление обратился гражданин, который сообщил о звонке с рекламой финансовых услуг на абонентский номер без предварительного согласия на получение рекламы.

После проверки ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. По итогам рассмотрения реклама была признана ненадлежащей.

На основании принятого решения управление вынесло постановление о назначении административного наказания. ООО УК «Альфа-Капитал» привлечено к ответственности по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ. Компании назначено предупреждение.

