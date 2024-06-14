Подмосковное УФАС выявило признаки нарушения закона о торговле МБУ «ДОДХИБИМР»

сегодня в 11:07

МБУ «Дирекция обслуживания дорожного хозяйства и благоустройства Истринского муниципального района» выдано предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Бездействие МБУ «ДОДХИБИМР» привело к недостаточному информированию хозяйствующих субъектов о планируемых к проведению ярмарках на территории городского округа Истра.

Московским областным УФАС России по результатам рассмотрения заявления ООО «МосОблТорг» в действиях (бездействии) МБУ «ДОДХИБИМР» выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного частью 1 статьи 15 закона о защите конкуренции, которое выразилось в уклонении от обязанности по разработке, утверждению и опубликованию планов мероприятий на месте проведения ярмарок на территории городского округа Истра в соответствии с частями 2 и 3 статьи 11 закона о торговле.

Московское областное УФАС России выдало МБУ «ДОДХИБИМР» предупреждение о прекращении указанных действий.

МБУ «ДОДХИБИМР» должно исполнить предупреждение в течение месяца с момента получения.

В случае неисполнения Московское областное УФАС России возбудит в отношении МБУ «ДОДХИБИМР» дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту нарушения требований, установленных статьей 11 закона о торговле.