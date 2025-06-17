Подмосковное УФАС выявило нарушение закона о защите конкуренции

Московское областное УФАС России признало хозяйствующего субъекта нарушившим закон о защите конкуренции при осуществлении торговой деятельности на маркетплейсе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение ООО «ЕАТК», содержащее информацию о наличии признаков нарушения закона о защите конкуренции.

Согласно обращению хозяйствующий субъект при продаже своего товара на маркетплейсе неправомерно использовал обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является ООО «ЕАТК».

В ходе рассмотрения обращения Московским областным УФАС России были выявлены признаки нарушения пункта 1 статьи 14.6 закона о защите конкуренции и возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

По результатам рассмотрения дела управление признало хозяйствующего субъекта нарушившим закон о защите конкуренции и выдало обязательное для исполнения предписание.

Материалы дела будут переданы должностному лицу управления для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения дела по признакам нарушения статьи 14.33 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.