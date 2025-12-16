Подмосковное УФАС выявило нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России привлекло ООО «Артдент» к административной ответственности за нарушение закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении наказания в виде предупреждения по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Артдент»

Ранее в управление поступили материалы дела о размещении в газете рекламы стоматологических услуг в отсутствие предупреждения о наличии противопоказаний к применению и использованию, а также необходимости получения консультации специалистов.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 24 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения ООО «Артдент» к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 14.3 КоАП.

