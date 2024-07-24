Подмосковное УФАС выявило нарушение закона о конкуренции в сфере торговли кофе

Московское областное УФАС России признало индивидуального предпринимателя нарушившим закон о защите конкуренции при осуществлении деятельности в сфере розничной торговли кофе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя, содержащее информацию о наличии признаков нарушения закона о защите конкуренции.

Согласно обращению индивидуальный предприниматель с целью вытеснения конкурента с рынка приобрел и использовал исключительное право на товарный знак в отношении кофе, несмотря на то, что заявитель начал использование данного обозначения для однородных товаров раньше, о чем индивидуальному предпринимателю было известно.

В ходе рассмотрения обращения Московским областным УФАС России были выявлены признаки нарушения части 1 статьи 14.4 закона о защите конкуренции и возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

По результатам рассмотрения дела управление признало индивидуального предпринимателя нарушившим закон о защите конкуренции.

Материалы дела переданы должностному лицу управления для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения дела по признакам нарушения статьи 14.33 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.