Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Талдомском округе
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Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в Талдомском городском округе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Управление рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия управления многоквартирными домами, Центра управления закупками Талдомского округа при проведении электронного аукциона на закупку трактора.
Согласно доводу жалобы, организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы заявителя.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало управлению многоквартирными домами, Центру управления закупками Талдомского округа обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.