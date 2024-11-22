Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Талдомском округе

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Транссервис» на действия Муниципального бюджетного учреждения «Энергия» Талдомского г. о., Центра управления закупками Талдомского г. о. при проведении электронного аукциона на поставку противогололедного реагента, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало Муниципальному бюджетному учреждению «Энергия» Талдомского г. о., Центру управления закупками Талдомского г. о. обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.