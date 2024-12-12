Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Шатуре

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия Службы дорожного хозяйства и благоустройства г. о. Шатура, Центра муниципальных закупок г. о. Шатура при проведении электронного аукциона на поставку элементов для замены на детских игровых площадках, сообщает пресс-служба управления.

Согласно доводу жалобы организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало Службе дорожного хозяйства и благоустройства г. о. Шатура, Центру муниципальных закупок г. о. Шатура обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.