Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Шатуре

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО ЧОП «Ночной дозор» на действия Средней общеобразовательной школы с. Кривандино г. о. Шатура, Центра муниципальных закупок г. о. Шатура при проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по охране объектов и имущества, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Средней общеобразовательной школе с. Кривандино г. о. Шатура, Центру муниципальных закупок г. о. Шатура обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.