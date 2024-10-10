Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Серпухове

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Брокер групп» на действия Дашковской средней общеобразовательной школы, управления муниципального заказа администрации Серпухова при проведении электронного аукциона на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по реконструкции теплового пункта на объекте «ИТП с узлом учета тепловой энергии». Управление выявило нарушение при проведении закупки. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, организатором торгов неправомерно были установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало Дашковской средней общеобразовательной школе, управлению муниципального заказа администрации Серпухова обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.