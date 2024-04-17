Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в округе Ступино

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Звук и Свет» на действия МБУК «Дворец культуры» округа Ступино, Ступинского центра закупок при проведении открытого конкурса на техническое переоснащение (механика сцены) в рамках капремонта здания МБУК «Дворец культуры» округа Ступино. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало МБУК «Дворец культуры» городского округа Ступино, Ступинскому центру закупок обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.