Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Одинцовском округе

Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в Одинцовском городском округе. Управление рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия администрации Одинцовского округа, центра муниципальных закупок Одинцовского округа при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по содержанию территории, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало администрации Одинцовского округа, центру муниципальных закупок Одинцовского округа обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

В завершении мероприятия с докладом по вопросам судебной практики Московского областного УФАС России выступил начальник правового отдела Московского областного УФАС России Ваха Мусаев и привел статистику принимаемых судами решений.

«В I полугодии 2024 года в судах обжаловалось 151 решение управления. 127 решений управления признаны судом законными, 24 решения отменены. Большинство исковых заявлений подаются на решения в сфере закупок, часто обжалуются решения по антимонопольным делам и постановления о привлечении к административной ответственности», — заключил он.