сегодня в 10:08

Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Коломне

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Нефтегазэнергосервис» на действия администрации городского округа Коломна, управления централизованных закупок при проведении открытого конкурса на оказание услуг по разработке схемы теплоснабжения городского округа Коломна на период 2024–2043 годов, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало администрации городского округа Коломна, управлению централизованных закупок обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.