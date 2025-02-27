Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Егорьевске

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия Средней общеобразовательной школы № 5 Егорьевского г. о. Московской области, Егорьевского центра закупок при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку кондиционеров, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Средней общеобразовательной школе № 5 Егорьевского г. о. Московской области, Егорьевскому центру закупок обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.