сегодня в 11:18

Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении торгов в Чехове

Комиссия управления рассмотрела жалобу ООО «ВКС50» на действия администрации г. о. Чехов Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводам жалобы конкурсная документация содержала неполные и недостоверные сведения в отношении объема работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, а также извещение о проведении конкурса, и конкурсная документация не соответствуют требованиям законодательства.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России выявила нарушения порядка проведения конкурса и признала жалобу обоснованной.

Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.