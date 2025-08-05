Подмосковное УФАС возбудило дело в отношении ООО «СЗ «ЖК «Самоцветы»

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «СЗ «ЖК «Самоцветы». В действиях компании выявлены признаки нарушения Закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о размещении в поисковой системе контекстной рекламы финансовых услуг с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «СЗ «ЖК «Самоцветы» возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 и части 3 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе информации о полной стоимости потребительского кредита.

В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.