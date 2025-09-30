Подмосковное УФАС возбудило дело в отношении ООО «Меркатус Нова Компани»

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Меркатус Нова Компани». В действиях ООО «МНК» выявлены признаки нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы стимулирующего мероприятия с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «МНК» возбуждено дело по признакам нарушения пунктов 1 и 2 статьи 9 закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе обязательной информации о проводимом мероприятии.

В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.