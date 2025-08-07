Подмосковное УФАС возбудило дело в отношении ООО «Лэндэр-Инвест»

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Лэндэр-Инвест». В действиях компании выявлены признаки нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступили материалы о размещении в Интернете рекламы финансовых услуг с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «Лэндэр-Инвест» возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся во введении потребителей в заблуждение относительно правовой природы оказываемых услуг.

В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

