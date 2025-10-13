Подмосковное УФАС возбудило дело в отношении ООО «ГАК Мотор Рус»

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «ГАК Мотор Рус». В действиях компании выявлены признаки нарушения Закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в Интернете рекламы автомобилей с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «ГАК Мотор Рус» возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе части существенной информации об условиях приобретения рекламируемых товаров.

В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

