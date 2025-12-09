Подмосковное УФАС возбудило дело в отношении директора ООО «Блэк Поинт»

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении наказания в виде предупреждения по делу об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Блэк Поинт», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступили материалы планового систематического наблюдения управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу в отношении ООО «Блэк Поинт», являющегося вещателем телеканала «Блэк Поинт» на территории города Клин Московской области.

Согласно поступившим в управление материалам за период с 13.01.2025 по 19.01.2025 общая продолжительность распространяемой в телепрограмме рекламы неоднократно превышала двадцать процентов времени вещания в течение часа и пятнадцать процентов времени вещания в течение суток.

По результатам рассмотрения материалов наблюдения управление в отношении ООО «Блэк Поинт» возбудило дело по признакам нарушения части 3 статьи 14 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения генерального директора ООО «Блэк Поинт» к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.3 КоАП.

