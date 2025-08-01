Подмосковное УФАС возбудило дело в отношении Банка ГПБ (АО)

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении Банка ГПБ (АО). В действиях банка выявлены признаки нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о направлении на принадлежащий ему адрес электронной почты письма с рекламой услуг банка без предварительного согласия адресата на получение рекламы.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении Банка ГПБ (АО) возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе.

В случае установления вины банка ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.