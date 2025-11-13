Подмосковное УФАС возбудило дело в отношении АО «Банк Синара»

Ранее в управление поступило обращение физического лица о направлении на его адрес электронной почты письма с рекламой финансовых услуг с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении АО «Банк Синара» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

В случае установления вины банка ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

