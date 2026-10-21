USD
Доллар США
81,97
-1.10 %
EUR
Евро
91,93
-1.19 %
CNY
Китайский Юань
12,28
-0.73 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,32
-1.10 %

Подмосковное УФАС возбудило дело против «Арсфин» из-за рекламных СМС

Общество
ФАС России

Фото - © ФАС России/Медиасток.рф

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело против ООО «Арсфин» из-за признаков нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом для разбирательства стало обращение заявителя. Он сообщил, что на его абонентский номер поступают СМС с рекламой финансовых услуг.

По итогам рассмотрения обращения управление выявило признаки нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Если ведомство установит вину компании, ей грозит штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.