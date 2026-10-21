Подмосковное УФАС возбудило дело против «Арсфин» из-за рекламных СМС

Поводом для разбирательства стало обращение заявителя. Он сообщил, что на его абонентский номер поступают СМС с рекламой финансовых услуг.

По итогам рассмотрения обращения управление выявило признаки нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Если ведомство установит вину компании, ей грозит штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.

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