Подмосковное УФАС возбудило дело против «Арсфин» из-за рекламных СМС
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Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело против ООО «Арсфин» из-за признаков нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Поводом для разбирательства стало обращение заявителя. Он сообщил, что на его абонентский номер поступают СМС с рекламой финансовых услуг.
По итогам рассмотрения обращения управление выявило признаки нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.
Если ведомство установит вину компании, ей грозит штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.
В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.
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