Подмосковное УФАС возбудило дело по факту распространения рекламы без пометки «реклама»

Московское областное УФАС России возбудило дело по факту распространения рекламы без пометки «реклама». В действиях физического лица выявлены признаки нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступили обращения заявителя о размещении на канале в мессенджере записей, рекламирующих курсы йоги, с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращений управлением в отношении физического лица возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе.

В случае установления вины физического лица ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

