Подмосковное УФАС возбудило дело из-за рекламных СМС

Московское областное УФАС возбудило дело о нарушении закона о рекламе после жалобы на нежелательные СМС с рекламой ювелирного магазина, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольную службу обратился житель региона. Он сообщил, что на его номер поступали рекламные СМС с предложениями ювелирного магазина.

Проверка показала признаки нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

По итогам рассмотрения обращения управление возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта. Если вину установят, компании грозит административный штраф по статье 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.