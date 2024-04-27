Подмосковное УФАС внесло ООО «Строй-СТК» в реестр недобросовестных поставщиков

сегодня в 10:07

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБУЗ МО «Серебряно-Прудская центральная районная больница», в отношении ООО «Строй-СТК» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно представленным сведениям учреждение заключило с обществом контракт на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по оснащению медицинских учреждений Московской области стационарными автономными модульными дизель-генераторными установками в целях повышения энергетической эффективности и надежности энергоснабжения государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Московской области.

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Строй-СТК» подлежат включению в РНП.