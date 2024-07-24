Подмосковное УФАС внесло ООО «Современные системы» в реестр нечестных поставщиков

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр медицинской реабилитации и курортологии федерального медико-биологического агентства», в отношении ООО «Современные системы» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно представленным сведениям учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок общество не представило учреждению через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на оказание услуг по сервисному обслуживанию приточно-вытяжных систем вентиляции и кондиционирования, установленных в помещениях ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России филиал (ЛРЦ Дубна) в 2024 году.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Современные системы» подлежат включению в РНП.

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