Подмосковное УФАС внесло ООО «СК Симак Групп» в реестр нечестных подрядчиков

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, в отношении ООО «СК Симак Групп» для включения в реестр недобросовестных подрядных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно представленным сведениям фонд заключил с обществом договор на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Московской области.

В связи с нарушением обществом условий исполнения договора фонд расторг договор в одностороннем порядке. Неисполнение договора подтверждено представленными фондом документами. Комиссией установлены обстоятельства, подтверждающие ненадлежащее исполнение обществом обязательств по договору.

Изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «СК Симак Групп» подлежат включению в реестр недобросовестных подрядных организаций.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.