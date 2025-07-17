Подмосковное УФАС внесло ООО «Реставрация» в реестр недобросовестных подрядчиков

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области (далее – Фонд), в отношении ООО «Реставрация» (далее – Общество) для включения в реестр недобросовестных подрядных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно представленным сведениям фонд заключил с обществом договор на выполнение работ по разработке проектной документации и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Московской области.

В связи с нарушением Обществом условий исполнения договора, фонд расторг договор в одностороннем порядке. Неисполнение договора подтверждено представленными фондом документами. Комиссией установлены обстоятельства, подтверждающие ненадлежащее исполнение Обществом обязательств по договору.

Изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Реставрация» подлежат включению в реестр недобросовестных подрядных организаций.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.